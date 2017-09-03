ظريف : هناك فرصة تاريخية لمتابعة الحل السياسي في سوريا

ظريف : هناك فرصة تاريخية لمتابعة الحل السياسي في سوريا

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن حرص بلاده على إقامة علاقات حسن جوار،في اشارة إلى السعودية.

جاءذلك في تصريحات لموقع الحكومة الايرانية،نقلتها وكالة تسنيم الإيرانية اليوم السبت.

وحول العلاقات مع السعودية، قال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حريصة على بناء علاقات حسن جوار وتعاون في المنطقة، قائلا،”إن سياستنا قائمة على خطاب الجوار”.

يذكر أن السعودية قطعت العلاقات مع إيران مطلع العام الماضي عقب اقتحام سفارة السعودية وقنصليتها في طهران ومشهد عقب قيام الرياض باعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر بين 47متهما بالإرهاب.

ونوه وزير الخارجية الإيراني إلى “إننا بحاجة الى منطقة آمنة ومقتدرة، ونؤمن بأن قدرة منطقتنا يتم توفيرها عبر الاعتماد على شعوب المنطقة والعلاقات والتنسيق بين الدول الاقليمية”.

وأضاف “الدول الأجنبية لايمكنها توفير القوة والأمن للمنطقة، ونؤمن بأنه في أي وقت تكون فيه دول الجوار مستعدة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون جارا قوياً ومتعاونا”.

وتابع أن الأوضاع الميدانية في سورية تتحسن والمجموعات التكفيرية والمتطرفة تعيش ظروفا صبغة للغاية، الامر الذي يشكل فرصة تاريخية لمتابعة الحل السياسي في سورية.

وذكر ” نؤمن دوما بأن ازمات المنطقة لاسيما ازمتي سورية واليمن ليس لها حلا عسكريا . الحل الوحيد هو الحل السياسي المبني على مشاركة الشعب في تقرير مستقبل بلاده”.

ونوه وزير الخارجية الايراني الى “اننا اليوم اقتربنا من هذه الحقيقة”، قائلا، من خلال الهزائم التي لحقت بداعش وباقي المجموعات التكفيرية في سورية، تتزايد امكانية التوصل الى حل سياسي. (DPA)