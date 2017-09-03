في أمريكا .. مريض يعزف الموسيقى أثناء أستئصال ” ورم ” من دماغه ! ( فيديو )

ليس جديدا أن يحافظ الأطباء على وعي المريض أثناء العملية الجراحية لقياس قدراته العقلية في الوقت الحقيقي، لكن المدهش أن يقوم المريض بعزف آلة الساكسفون أثناء استئصال ورم من دماغه.

قام جراحو الأعصاب في مركز روتشيستر الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية باستئصال ورم حميد من دماغ عازف الساكسفون، دان فابيو، بينما كان في كامل وعيه طوال العملية، حيث ورد في الخبر الذي نقلته قناة روسيا اليوم عن مجلة “ScienceAlert” العلمية، أن فابيو شُخص بسرطان الدماغ الحميد عندما كان في الـ25 من عمره، عام 2015.

وتواجد الورم في منطقة من الدماغ مسؤولة عن قدرة الإنسان على عزف الآلات الموسيقية، لذلك شكل مكان الورم الحساس خطرا على مستقبل مهارات فابيو، وإمكانية حدوث ضرر في النسيج الدماغي أثناء استئصال الورم.

ولأن لكل مريض خصوصيته، قام الأطباء بوضع خريطة ثلاثية الأبعاد للمناطق العصبية الهامة لمهنة فابيو، وقدراته على العزف.

وقرر الأطباء الإبقاء على وعي المريض أثناء العملية الجراحية، حيث قام خلالها بمحاكاة العزف وإصدار أصوات موسيقية بفمه، ما ساعد الأطباء على تحديد المناطق الحساسة من الدماغ، والمسؤولة عن القدرات الموسيقية وتفادي إلحاق الضرر بها.

وبعد الانتهاء من إزالة الورم، قدم الأخصائيون لفابيو آلته الموسيقية ليعزف عليها حتى يتأكدوا من سلامة مهاراته في العزف.