في الصين .. ابتسم و خذ وجبتك من ” دجاج كنتاكي ” !

في الصين .. ابتسم و خذ وجبتك من ” دجاج كنتاكي ” !

سيكون بإمكان زبائن مطعم كنتاكي للوجبات السريعة في مدينة هانغشو شرقي الصين الدفع عن طريق الابتسام.

وتستهدف طريقة الدفع التي تعتمد تقنية التعرف على ملامح الوجه الشباب الذين يشكلون الفئة الأكبر من المستهلكين في السوق الصيني، وفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية، ويتبع المطعم شركة “يم تشاينا” القابضة، التي تحاول تنشيط الاستهلاك في أوساط فئة الشباب، حيث انخفض معدله منذ عام 2012 بسبب مخاوف صحية واختلاف أذواق المستهلكين.

وتملك شركة “يم ” 7685 فرعا، وتعد من أكبر سلاسل الأغذية في الصين. وقال جوي وات رئيس سلسلة “يم” إنها اتستهدف الشباب المغرمين بالتكنولوجيا في إجرائها هذا.

ويستطيع الزبائن الدفع بأن يقوموا بتسجيل ملامح وجوههم في مقصورة للمسح الإلكتروني وإدخال رقم هاتفهم. وتضمن قائمة الطعام السلطات الموسمية، وسلطات حسب الطلب، وخبز البانيني، والدجاج المحمر. كذلك يمكن طلب العصائر الطازجة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تجرب فيها الشركة ومنافستها شركة ماكدونالدز مطاعم من نوع مختلف، فقد سبق وافتتحت مطعما تجريبيا فاخرا للمأكولات الإيطالية على ضفة النهر في مدينة شانغهاي.