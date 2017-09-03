مسؤول ألماني : لاجئ ليبي من أصل كل 3 لاجئين ارتكب جريمة في ولاية سكسونيا

كشفت إحصائيات رسمية ألمانية، أجريت عام 2016، أن لاجئاً ليبياً واحداً، من أصل ثلاثة، ارتكب جريمة في ولاية سكسونيا، وسط البلاد.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، يوم الخميس (31/8)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن هذا الإعلان الذي جاء على لسان وزير الداخلية ماركوس أولبيغ، صدم المدينة قبل أسبوعين.

وتحدثت بيلد مع الوزير بشأن مشاكل ترحيل الأجانب الصادرة بحقهم أوامر ترحيل من ألمانيا، وعند لقائها الوزير، قالت الصحيفة له: “اعتباراً من يوم 31 تموز، كان هناك 9157 شخصاً مطالبين بمغادرة البلاد في ولاية سكسونيا، ويبدو أنه حتى هذا العام، يتم ترحيل عدد أقل من الأشخاص الذين يغادرون البلاد، عما كان عليه في العام السابق …ما رأيكم؟”، وأجاب الوزير: “في العام الماضي، قمنا بإرجاع الكثير من الناس إلى وطنهم، حيث قمنا بترحيل 3377 شخصاً”.

وفي سؤال للصحيفة عن عدد المرحلين لعام 2017، أجاب الوزير: “هذا العام بلغ عددهم حتى نهاية تموز 1433 شخصاً”.