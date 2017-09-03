مصري يقتل ابنه لإنفاقه 50 جنيه في أول أيام العيد !

قررت النيابة العامة في مصر حبس عاطل على ذمة التحقيقات بعد قيامه بقتل نجله الذي لم يتجاوز عمره 8 سنوات، بعد أن أقدم على ارتكاب جريمته أمس في”أول أيام عيد الأضحى”، إلى جانب إصابته لطفله الآخر”5 سنوات” بعدة إصابات.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة بنها بمحافظة القليوبية يفيد مقتل الطفل “ز.س.ع” على يد والده، وبانتقال رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، تبين قيام الأب بارتكاب الجريمة مستخدماً عصا ثقيلة “شوم”، أودت بحياة طفله، إلى جانب تعديه على طفله الآخر.

وجاء في التحريات والتحقيقات، بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز، أن الأب ارتكب جريمته تحت تأثير المخدرات، حيث انفعل على نجله لقيامه بإنفاق 50جنيهاً “أقل من 3 دولارات” في اليوم الأول للعيد برفقة شقيقه الصغير، لينهال عليه بالضرب المبرح حتى أرقده جثة هامدة.

واعترف المتهم بتفاصيل ارتكاب الجريمة أمام النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة القضية مع توقيع الكشف الطبي عليه لبيان تعاطيه المخدرات أثناء الجريمة من عدمه، وصرحت بدفن جثة الطفل بعد توقيع الكشف الطبي عليه.