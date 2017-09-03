وزارة الدفاع الروسية : ” الجيش السوري ” يتقدم بدعم جوي لـ ” تحرير ” دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن “الجيش السوري” بدعم من الطيران الروسي، يتقدم بنجاح باتجاه دير الزور لفك الحصار عنها، منوهة بأن تحريرها سيكون بمثابة هزيمة استراتيجية لتنظيم “داعش”.

وبحسب بيانات الوزارة، يواصل الجيش بإسناد جوي روسي، التقدم نحو مدينة دير الزور لتحريرها ودحر داعش الذي يحاصرها،بحسب قناة”روسيا اليوم”.

وأضافت الوزارة أن “مسلحي داعش يتصدون ويحاولون منع تقدم وحدات الجيش السوري، باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة والمدرعات ومدافع الهاون”.

وبحسب بيانات الوزارة “خلال الـ48 ساعة الأخيرة قامت المقاتلات بتدمير 9 وحدات مدرعة، من بينها دبابتان، وستة مواقع لإطلاق الصواريخ…وثلاثة مستودعات ذخيرة ومركز تحكم، وأكثر من 20 سيارة ثقيلة محمله بالوقود والأسلحة”.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية،إلى ان الطيران الروسي استهدف موكبا لداعش على طريق، دير الزور – الرصافة، مكونا من 12 شاحنة محملة بالذخائر والأسلحة، فضلا عن تدمير سيارات محملة برشاشات ثقيلة ومدافع مضادة للطائرات وقذائف الهاون. (DPA)