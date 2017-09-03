وزيرة دفاع ألمانيا قلقة إزاء السياسة الأمنية لروسيا

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين عن قلقها إزاء دلائل على انتهاك روسيا لمواثيق الحد من التسلح.

وقالت فون دير لاين في تصريحات لصحيفة “نويه أوسنابروكر” تسايتونج الألمانية الصادرة يوم السبت: “بالطبع يساورنا القلق من السياسة الأمنية بأكملها للكرملين، بداية من الانتهاك الصارخ للقانون الدولي عبر الضم العنيف لشبه جزيرة القرم، مرورا بالتهديدات العسكرية تجاه الدول المجاورة، وصولا إلى دلائل على تقويض روسيا لاتفاقيات مشتركة للحد من التسلح… نأخذ هذه الدلائل على محمل الجد”.

ويدور نقاش داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) حاليا حول كيفية الرد على الانتهاك الروسي لمعاهدة خاصة بالأسلحة النووية متوسطة المدى.

وأكد متحدث باسم الناتو أمس الجمعة أن هناك داخل الناتو محادثات رسمية بشأن التقيد بهذه المعاهدة والعواقب السياسية الأمنية المحتملة لخرقها.

وتحظر الاتفاقية التي وقعتها الولايات المتحدة مع روسيا عام 1987 على طرفي الاتفاق تصنيع أو امتلاك الصواريخ الجوالة النووية متوسطة ذات المدى المتوسط الذي يتراوح بين 500 و5500 كيلومتر.

وتتهم الولايات المتحدة منذ سنوات موسكو بعدم الالتزام بالاتفاقية والعكس.

وأكدت فون دير لاين ضرورة أن تبدد روسيا الآن الشكوك الدائرة حول التزامها بالاتفاقية عبر الحوار مع الولايات المتحدة والناتو، وقالت: “للأسف يتصرف الكرملين تقريبا في كافة قضايا الحد من التسلح بطريقة غير بناءة، يتعين تغيير هذه السياسة أولا إذا كانت روسيا تريد استعادة الثقة”. (DPA)