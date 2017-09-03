وزير الدفاع الإيراني الجديد : أولويتنا تطوير برنامج الصواريخ و دعم حلفائنا في المنطقة

أعلن وزير الدفاع الإيراني الجديد السبت أن بلاده تعطي ألاولوية لتعزيز قدراتها الصاروخية ودعم حلفائها في المنطقة.

وقال العميد أمير حاتمي في مقابلة تلفزيونية “تعزيز قدراتنا الدفاعية هو من أولويات وزارة الدفاع، ونسير على هذا المسار بكل طاقاتنا حتى لا تجرأ أحد على الاعتداء على إيران”، بحسب ما نقلت وكالات انباء إيرانية.

وأشار إلى ضرورة “تعزيز القدرات الصاروخية في قطاعي الصواريخ البالستية والصوارخ من طراز روز″.

وتحدث الوزير عن “الدعم والمساعدة العسكرية والاستشارية التي تقدمها إيران إلى سوريا والعراق (…) وفقا لما طالبت به الحكومتان الصديقتان”، ووضع ذلك في إطار “مواجهة حالة عدم الاستقرار في المنطقة”.

وأضاف “نظرتنا لموضوع تصدير السلاح تتمثّل في الأساس بتقديم المساعدة في منع الحروب والصراعات، وعلى هذا الأساس نقوم نحن بتقديم يد المساعدة للدول من خلال تصدير الأسلحة لها”.

وحاتمي هو أول وزير دفاع من صفوف الجيش النظامي وليس من الحرس الثوري منذ أكثر من عقدين.

ويرى محللون أن ذلك يعكس تقاربا متزايدا بين الذراعين العسكريين للجمهورية الإسلامية مع تدخلها في نزاعات إقليمية في دول مثل سوريا والعراق. (DPA)