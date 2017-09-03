وزير خارجية تركيا : الوضع في سوريا أفضل من العام الماضي

وزير خارجية تركيا : الوضع في سوريا أفضل من العام الماضي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الأوضاع في سوريا خلال العام الحالي أفضل من الأوضاع التي كانت سائدة العام الماضي.

وأوضح جاويش أوغلو أثناء مشاركته بفعالية بمناسبة العيد في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، أن بلاده تعمل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا.

وأضاف أن المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة التركية لا تنحصر في العمل على تطوير البلاد فحسب، بل في السعي من أجل إحلال السلام في المنطقة. (ANADOLU)