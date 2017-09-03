وفاة طفل سوري غرقاً في بحيرة حديقة بهولندا ( فيديو )

عثرت فرق الإنقاذ على جثة طفل سوري غرق في حديقة “هنري دونالد”، بمدينة آيندهوفن الهولندية.

وقالت صحيفة “آيندهوفن داخبلاد” الهولندية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطفل (14 عاماً) كان يسبح مع مجموعة من الأطفال، حيث نزل تحت الماء ولم يصعد إلى الأعلى.

ونشرت الصحيفة، يوم الثلاثاء الماضي (29/8)، مقطعاً مصوراً يظهر محاولة إنقاذ الطفل السوري، بعد تطويق الحديقة أمنياً بشكل مؤقت.

واصطحبت الشرطة الهولندية أصدقاء الطفل السوري إلى مركز الشرطة، (AksAlser.com) حيث أبلغ الأطفال الشرطة أن الطفل لم يكن يحمل شهادة سباحة.

ولفتت الحادثة انتباه المئات من المارة، فيما لم تذكر الصحيفة اسم الطفل السوري.