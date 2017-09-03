وفاة 35 مصرياً خلال أداء شعائر الحج في السعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضي #السعودية إلى 35 حالة.

وقال رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور أحمد الانصاري في بيان، وفق ما اوردت وكالة شينخوا الصينية، أن زيادة الوفيات خلال يومي عرفة وأول أيام التشريق نتيجة الإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتاً الى أن أعمار المتوفين تراوحت ما بين 60 و85 عاماً.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

ويبلغ عدد المصريين الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام نحو 70 ألف نسمة.