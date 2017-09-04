أقوى من قنبلة ” هيروشيما ” بأضعاف .. مواصفات سلاح الدمار الشامل الذي نجحت كوريا الشمالية في اختباره ( فيديو )

أقوى من قنبلة ” هيروشيما ” بأضعاف .. مواصفات سلاح الدمار الشامل الذي نجحت كوريا الشمالية في اختباره ( فيديو )

أعلنت كوريا الشمالية أنها طورت قنبلة هيدروجينية تتميز بقوة تدميرية كبيرة، يمكن تحميلها على صاروخ باليستي عابر للقارات، وأن كيم جونغ أون تفقد بنفسه عملية تطوير القنبلة.

وتوعدت واشنطن الأحد على لسان وزير الدفاع جيمس ماتيس بـ “رد عسكري شامل” في حال هددت كوريا الشمالية أراضي الولايات المتحدة أو أيا من حلفائها، مشددة على وحدة المجتمع الدولي للمطالبة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.