ألمانيا : ألماني يهاجم سورياً و صديقته الألمانية بـ ” زجاجة بيرة ” .. و الشرطة لا تستبعد خلفية ” معاداة الأجانب “

ألمانيا : ألماني يهاجم سورياً و صديقته الألمانية بـ ” زجاجة بيرة ” .. و الشرطة لا تستبعد خلفية ” معاداة الأجانب “

ألقت الشرطة الألمانية القبض على ألماني هاجم شاباً سورياً بـ “زجاجة بيرة”، في مدينة كيمنتس، شرقي ألمانيا.

وقال موقع “تاغ 24” الألماني، الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت في حافلة نقل ليلية، حيث وقع خلاف مجهول الأسباب بين الألماني (25 عاماً)، والسوري (20 عاماً) الذي كانت برفقته صديقته الألمانية.

وعند مرور الحافلة في شارع “باهنهوفشتراسه”، قام المهاجم برمي زجاجة بيرة على الاثنين وهاجمهما بعنف

وبعد وقت قصير ألقت الشرطة القبض على الجاني، في حين تم نقل الضحيتين إلى المستشفى.

وختم الموقع بالقول، أن أسباب العراك غير واضحة، لكن الشرطة لا تستبعد أنه ذو خلفية معادية للأجانب، وما تزال التحقيقات جارية.