ألمانيا : القبض على سوري يحمل شهادة قيادة مزورة في فلنسبورغ

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شاب سوري (21 عاماً)، بعد أن تم الكشف عن مسؤوليته عن تزوير وثائق، إضافة إلى قيادته بدون رخصة.

وقالت صحيفة “فلينسبورغر تاغه بلات” الألمانية المحالية، يوم الجمعة الماضي، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه تم إلقاء القبض على الشاب بعد تفتيش سيارة على طريق B200 بالقرب من مدينة فلنسبورغ.

وأوقفت الشرطة الاتحادية سيارة أوبل قادمة من الدنمارك، وتحمل لوحة ترخيص دنماركية، حيث تواجد السائق السوري مع ثلاثة سوريين آخرين، إلا أنهم استطاعوا إثبات هويتهم، بحسب الصحيفة.