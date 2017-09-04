أميركا توافق على أول ” علاج جيني ” لسرطان الدم

أصدرت السلطات المختصة في الولايات المتحدة موافقتها على أول علاج جيني ضد #السرطان ، يستخدم خلايا المريض المناعية نفسها لمكافحة سرطان الدم، مدشنًا بذلك حقبة جديدة في المعركة ضد واحد من أشد الأمراض فتكًا في العالم.

يُعرف هذا النوع من العلاج المناعي ضد السرطان باسم كار ـ تي من إنتاج شركة نوفارتيس.

وأعلن جوزيف جيمينيز رئيس شركة نوفارتيس التنفيذي أن “هذا أول علاج بتقنية كار ـ تي تصدر الموافقة عليه في أي مكان من العالم”.

وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف: “إنه يعتمد مقاربة جديدة مشخصَنة تمامًا باستخدام خلايا المريض التائية نفسها”.

أصدرت الموافقة على العقار الجديد، واسمه التجاري “كيمريا” Kymriah، إدارة الأغذية والأدوية الأميركية للأطفال والبالغين الشباب إلى حد 25 سنة من المصابين باللوكيميا الليمفاوية الحادة.

يكون مؤهلًا لتناول العقار الجديد من لديه تسرطن أولي مبكر باللوكيميا الليمفاوية الحادة أو المصاب الذي انتكس مرتين على الأقل.

واعتبرت إدارة الأغذية والأدوية أن موافقتها على العقار الجديد “عمل تاريخي” ومقاربة جديدة لعلاج السرطان وغيره من الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة.

العقار الجديد ليس حبة أو شكلًا من أشكال العلاج الكيميائي، يمكن أن يضعف دفاعات الجسم الطبيعية. وهو بدلًا من ذلك يوظف خلايا المريض المناعية التي تسمّى الخلايا التائية، وكريات الدم البيضاء، ويدرّبها على اكتشاف السرطان ومكافحته.

وتزال خلايا المريض المناعية بعملية فلترة خاصة للدم، وتُرسل إلى مختبر، حيث تُشفر جينيًا لتتمكن من ملاحقة الخلايا السرطانية وتدميرها.

وأظهرت دراسات أن 83 في المئة من المرضى استجابوا للعلاج، محققين “هدأة” المرض في غضون ثلاثة أشهر، كما قالت شركة نوفارتيس.

وقال رئيس قسم الأورام في الشركة برونو سترينغيني إن سعر العقار “كيمريا”، الذي يُعطى للمريض مرة واحدة، 475 ألف دولار، والمريض الذي لا يستجيب في غضون شهر لا يُنتظر منه أن يدفع السعر.

يكلف علاج سرطان الدم المتعارف عليه بزرع نخاع العظم بين 540 و800 ألف دولار خلال السنة الأولى، بحسب سترينغيني، مشيرًا إلى أن تحليلات خارجية أخرى قدرت سعر العقار كيمريا بما بين 600 و750 ألف دولار.