إلقاء القبض على وزير إسرائيلي سابق لصلته بالتحقيق في قضية الغواصات الألمانية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات

ذكرت الشرطة الاسرائيلية أنها ألقت القبض، الاثنين، على وزير سابق وعضو في مجلس الامن القومي الاسرائيلي، في إطار التحقيق الجاري في عماية فساد بشأن شراء إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية الصنع، بالاضافة إلى سفن أخرى.

ويحظر حاليا نشر هوية الوزير في إسرائيل.

ويشار إلى أن الاعتقال هو أحدث تطورات التحقيق بشأن صفقة الغواصات، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي شملت ديفيد شيمرون، المحامي الخاص لرئبيس الوزراء نتانياهو، وديفيد شاران، الرئيس السابق لمكتب رئيس الوزراء، واليعازر ماروم، القائد السابق في البحرية الاسرائيلية.

وكانت القضية، التي يطلق عليها في وسائل الإعلام الإسرائيلية “قضية الغواصة”، تصدرت عناوين الأخبار لأول مرة عندما تم الكشف عن أن الممثل الإسرائيلي للشركة الألمانية العملاقة “تيسنكروب مارين سيستمز″ تعاقد مع المحامي الخاص لنتنياهو والقريب له من بعيد، شيمرون.

وكان نتنياهو قد وقع اتفاقا إطاريا في تشرين أول/أكتوبر من عام 2016، لشراء الغواصات الثلاثة من الشركة، في خطوة مخالفة لرأي وزير الدفاع آنذاك، موشي يعلون ومسؤولين عسكريين أخرين.

ولم يتم الاشتباه في نتنياهو في التحقيق، إلا أن ماروم وشاران وشمرون نفوا ضلوعهم في أي مخالفات.

وكانت الشرطة الإسرائيلية احتجزت ستة أشخاص، أمس الأحد، من بينهم شاران، الذي تم تمديد احتجازه لاربعة أيام. (DPA)