الذهب عند أعلى مستوى في نحو عام بعد اختبار كوريا الشمالية النووي

الذهب عند أعلى مستوى في نحو عام بعد اختبار كوريا الشمالية النووي

ارتفعت أسعار الذهب واحدا في المئة إلى أعلى مستوياتها في نحو عام يوم الاثنين بعد أن أجرت كوريا الشمالية أحدث وأقوى اختبار نووي مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول التي تنطوي على ملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بما يزيد قليلا على واحد في المئة إلى 1338.36 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أواخر سبتمبر أيلول عند 1339.47 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول واحدا في المئة إلى 1344 دولارا للأوقية.

وقال جميل أحمد نائب الرئيس لأبحاث السوق لدى إف.إكس.تي.إم ” الذهب ارتفع بعد تنامي التوترات الجيوسياسية مجددا حول كوريا الشمالية“.

”هذا يبدو كشراء من المتعاملين سعيا وراء الملاذ الآمن. يبدو أن تلك التوترات لن تتبدد ومن المرجح أن تشجع المستثمرين على التمسك بمراكزهم في الذهب“.

ونفذت كوريا الشمالية يوم الأحد سادس اختباراتها النووية لما أسمته قنبلة هيدروجينية متقدمة وهو الأمر الذي يثير احتمالات برد عسكري ”شامل“ من الولايات المتحدة إذا تعرضت هي أو أحد حلفائها للتهديد.

وارتفع الين الياباني والسندات السيادية أيضا يوم الاثنين في الوقت الذي حث فيه اختبار كوريا الشمالية المستثمرين على التحول تلقائيا صوب الملاذات الآمنة على الرغم من أن خسائر الأسهم كانت متواضعة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 17.85 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل نيسان عند 17.90 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1011.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أفضل أداء منذ أوائل مارس آذار عند 1014.70 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.9 في المئة إلى 988.902 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2001 عند 1001 دولار في التعاملات المبكرة. (REUTERS)