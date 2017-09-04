السويداء : مقربون من فتاة مفقودة يختطفون عناصر من ” فرع أمن الدولة ” إلى جانب شخص يشتبه بتورطه باختفائها !

السويداء : مقربون من فتاة مفقودة يختطفون عناصر من ” فرع أمن الدولة ” إلى جانب شخص يشتبه بتورطه باختفائها !

اختطف مقربون فتاة مفقودة في السويداء، عناصر من فرع “أمن الدولة”، الأحد، لشكهم بتورط أحدهم باختطاف الفتاة.

وذكرت شبكة “السويداء 24″، الأبرز في تغطية الأخبار المحلية في المحافظة، إن مقربين من الفتاة “كاترين هيثم مزهر”، قاموا باختطاف دورية تتبع لفرع أمن الدولة مع عناصرها، في منطقة دوار تشرين.

ونقلت عن مصادر لم تسمها أن المقربين من الفتاة ألقوا القبض على شخص اتهموه بالتورط باختطاف الفتاة، وهو “تابع لجمعية البستان في المحافظة”، كما قاموا باعتراض دوريتين لفرع أمن الدولة واختطفوا عناصر، ما تسبب بحالة توتر في السويداء.

وكانت الشابة (17 عاماً)، فقدت وسط ظروف غامضة، يوم الأحد الماضي، وكانت خرجت من منزلها للقاء خطيبها وذويه، واختفت منذ ذلك الحين.

وكانت الشبكة ذكرت في منشور سابق أن العناصر المختطفين تم اقتيادهم لمكان مجهول.

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