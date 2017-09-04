الفنانة المصرية المعتزلة سهير رمزي تخلع حجابها بعد 24 عاماً

أثارت صورة نشرتها الفنانة المصرية #ناديه_الجندي ، لها تضمها مع الفنانة المعتزلة #سهير_رمزي ، وقد ظهرت الأخيرة واضعة قبعة وشعرها منسدل من دون حجابها.

وعلّق مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة، المنتشرة، حيث قالوا: “يبدو أن رمزي، تخلت عن حجابها فعلا بعد 24 سنة من وضعها له”. وأيد بعضهم ما قامت به فيما انتقد آخرون هذه الخطوة.

وكانت ناديا الجندي نشرت صورا لها ترتدي “شورت” قصير من الجينز، وظهرت معها سهير رمزي برفقة زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني والإعلامية بوسي شلبي.

وكانت رمزي قالت في تصريحات إعلامية أنها ليست محجبة بل محتشمة، ويأتي هذا التصريح بعد اعتزالها منذ عام 1993، وعودتها إلى التمثيل بالحجاب عام ٢٠٠٦ في مسلسل “حبيب الروح”.