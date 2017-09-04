القضاء الإيراني يؤكد عقوبة السجن بحق ثلاثة أمريكيين بتهم التجسس و التعاون مع حكومات أجنبية

أكد القضاء الايراني في الاستئناف عقوبة السجن عشرة أعوام بحق أمريكي ومواطنين إيرانيين أمريكيين اثنين ومواطن لبناني بتهمة “التعاون” مع الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن النائب العام في طهران الأحد.

ويأتي هذا القرار الذي بثته أيضا وكالة “ميزان اون لاين” التابعة لوزارة العدل في غمرة التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي صعدت خطابها حيال طهران منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة.

وقال النائب العام في طهران عباس جعفري دولت ابادي ان مواطنا أمريكيا “حكم عليه بالسجن عشرة اعوام بتهمة التعاون مع حكومات أجنبية وتم تأكيد الحكم بحقه في الاستئناف”.

والمحكوم هو تشيو وانغ، صيني أمريكي سبق أن أعلن القضاء الإيراني في 17 تموز/ يوليو الحكم عليه بالسجن عشرة اعوام بتهمة “التسلل” من دون الإدلاء بأي تفاصيل عن الوقائع التي اتهم على أساسها.

واضاف دولت أبادي الأحد أن “مواطنا لبنانيا (هو نزار زكا) حكم عليه بالسجن عشرة اعوام لتعاونه مع الحكومة الأمريكية”.

وتابع “كذلك، حكم على مواطنين ايرانيين (يحملان ايضا الجنسية الامريكية) بالسجن عشرة اعوام للتعاون مع حكومة عدوة. وتم تأكيد عقوبتهما في الاستئناف”.

والمواطنان الايرانيان الامريكيان المذكوران هما رجل الأعمال سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي، وسبق ان حكم عليهما مع اللبناني نزار زكا وثلاثة اخرين في تشرين الاول/ اكتوبر 2016 بالسجن عشرة أعوام بتهمة “التجسس″ لحساب واشنطن.

وطالبت الولايات المتحدة مرارا بالافراج الفوري عن نمازي ووالده.

وتطالب واشنطن ايضا بأن تتعاون طهران في شأن روبرت ليفنسون، العنصر السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الذي فقد في ايران منذ 2007 وتؤكد طهران انها لا تملك أي معلومات جديدة حول مصيره. (AFP)