الناطق باسم ” الجيش الإسرائيلي ” ينشر مقطعاً مصوراً لاحتفال أطفال سوريين بالعيد في المستشفيات الإسرائيلية ( فيديو )
نشر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم “الجيش الإسرائيلي”، عبر صفحته في فيسبوك، الأحد، مقطعاً مصوراً يظهر أطفالاً سوريين يحتفلون بعيد الأضحى بالرسم.
وقال أدرعي تعليقاً على الفيديو: “ها هو عيد الأضحى في أوجه، والأطفال السوريون المصابون والمرضى ما زالوا يتلقون أفضل علاج في المستشفيات الإسرائيلية”.
وأضاف: “إن شاء الله ستتمكنون من الاحتفال بالعيد السنة القادمة في وطنكم لعلّ #السلام يسود جميع مناطق #الشرق_الأوسط بإذن الله”.
وإلى جانب الأطفال، ظهرت في الفيديو سيدة، لم يذكر ما إذا كانت سورية أو لا، وقالت: “بمناسبة عيد الأضحى أتمنى لكل العرب في اسرائيل والشرق الأوسط عيد أضحى سعيد ومبارك”.
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