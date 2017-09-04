الناطق باسم ” الجيش الإسرائيلي ” ينشر مقطعاً مصوراً لاحتفال أطفال سوريين بالعيد في المستشفيات الإسرائيلية ( فيديو )

نشر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم “الجيش الإسرائيلي”، عبر صفحته في فيسبوك، الأحد، مقطعاً مصوراً يظهر أطفالاً سوريين يحتفلون بعيد الأضحى بالرسم.

وقال أدرعي تعليقاً على الفيديو: “ها هو عيد الأضحى في أوجه، والأطفال السوريون المصابون والمرضى ما زالوا يتلقون أفضل علاج في المستشفيات الإسرائيلية”.

وأضاف: “إن شاء الله ستتمكنون من الاحتفال بالعيد السنة القادمة في وطنكم لعلّ #السلام يسود جميع مناطق #الشرق_الأوسط بإذن الله”.

وإلى جانب الأطفال، ظهرت في الفيديو سيدة، لم يذكر ما إذا كانت سورية أو لا، وقالت: “بمناسبة عيد الأضحى أتمنى لكل العرب في اسرائيل والشرق الأوسط عيد أضحى سعيد ومبارك”.

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