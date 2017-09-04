بالفيديو .. جوزيه مورينيو يشارك كحارس مرمى بديل في مباراة خيرية !

أبدى المدرب البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، #جوزيه_مورينيو ، ضجره الشديد من كثرة الأسئلة التي وُجهت إليه حول نشاط “الشياطين الحُمر” في سوق الانتقالات الصيفية، التي أُسدل الستار عليها رسمياً قبل أيام قليلة.

جاء ذلك على هامش مشاركة المدرب البرتغالي الشهير في مباراة خيرية لجمع التبرّعات لضحايا “برج جرينفيل”، حيث شارك باللقاء كحارس مرمى لصالح الفريق الذي يدربه أسطورة إنكلترا، آلان شيرار.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع 4 لاعبين في ميركاتو 2017؛ إذ ضم إلى صفوفه المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون، وانتدب المدافع السويدي فيكتور ليندلوف من بنفيكا البرتغالي، واستقدم لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش من تشليسي بطل الدوري الإنكليزي، وفقاً لشبكة الخليج أونلاين، علاوة على جلب المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مرة ثانية.

وفي سؤال غريب حول ثمنه في سوق الانتقالات لو كان لاعباً يصول ويجول في ملاعب الساحرة المستديرة أجاب مورينيو “بأنه سيكون أغلى من نيمار بجنيه واحد”.

وشهد ميركاتو هذا الصيف إبرام نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم؛ بحصوله على خدمات نجم برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل، نيمار دا سيلفا، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة خطفت الأضواء وباتت “حديث الساعة” حتى موعد إقفال سوق الانتقالات.