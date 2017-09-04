بالفيديو .. لفتة إنسانية من ليونيل ميسي مع طفل أراد عناقه

في مشهد أسر قلوب محبي النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي ، بدا لاعب فريق #برشلونة في قمة “الأخلاق” في تعامله مع “عشاقه” لا سيما الصغار منهم، حين “صنع سعادة” طفل أراد أخذ صورة مع نجمه المفضل وربما عناقاً سريعاً!

وفي التفاصيل، أن طفلاً يكاد لا يتخطى الـ 11 سنة، اقترب من ميسي قبل أيام قليلة حين كان لاعب كرة القدم “اللامع” يهم بالدخول إلى أحد الفنادق في أميركا الشمالية، إلا أن أحد الحراس أمسك بالطفل ورماه بعيداً.

فما كان من ميسي إلا أن طلب من حراسه المجيء بالطفل الذي غمرت الدموع عينيه على ما يبدو بعد أن تحطم حلم اللقاء بـ “أسطورته”، وفق ما اوردت قناة العربية، وكان لميسي ما أراد، فعانق الطفل، طابعاً قبلة على جبينه، معيداً بذلك الفرح والبسمة إلى قلبه الصغير.

وقد تداول محبو ميسي الفيديو بشكل واسع حتى بعد أيام على حصول الواقعة (30 أغسطس)، ليظهروا كيف يتعامل هذا اللاعب بكل أخلاق مع مشجعيه.