بعد إغلاق الميركاتو .. الكشف عن سر بقاء رونالدو مع ريـال مدريد

بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية لعام 2017، بدأ الحديث يكثر حول سر بقاء النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ضمن صفوف ناديه الحالي #ريال_مدريد الإسباني، رغم تهديده بالرحيل عن قلعة “سانتياغو برنابيو”؛ إثر اتهامه رسمياً بالتهرب الضريبي.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية، الأحد، أن “الدون” كريستيانو أخبر ريال مدريد برغبته في العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز من بوابة فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية الشهيرة، أن نادي العاصمة الإسبانية اشترط التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، ليكون بديله في خط الهجوم، لكن المهاجم الشاب رفض التوقيع لريال مدريد؛ حتى لا يكون تحت ضغط كبير؛ لكونه “خليفة رونالدو”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لجأ إلى الخطة البديلة عبر بيع النجم الويلزي غاريث بيل إلى مانشستر يونايتد؛ بهدف تمويل صفقة ضم مبابي بمبلغ 165 مليون جنيه إسترليني، وفق ما ذكرت شبكة الخليج أونلاين، إلا أنّ اللاعب رفض فكرة الرحيل عن “الميرنغي”، الذي كان مطالباً بالتخلي عن أحد أضلاع المثلث الهجومي، المعروف إعلامياً بـ “BBC”.

وفي نهاية المطاف، نجح باريس سان جيرمان في انتداب مهاجم موناكو، كيليان مبابي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أفضلية الشراء صيف العام المقبل، مقابل 180 مليون يورو تقريباً، ليخطف النادي الباريسي الأضواء في ميركاتو هذا العام، بعد إبرامه أيضاً أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم؛ باستقدامه نجم برشلونة ومنتخب البرازيل نيمار دا سيلفا، إلى “حديقة الأمراء”، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.