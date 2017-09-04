بعد ليلة من الرعب .. تركيا : مسؤولون في قونيا يزورون عائلات سورية لترطيب الأجواء و التهنئة بالعيد

بعد ليلة من الرعب .. تركيا : مسؤولون في قونيا يزورون عائلات سورية لترطيب الأجواء و التهنئة بالعيد

زار كل من قائم مقام مقاطعة كارابينار في محافظة قونيا، مصطفى كاراجا، ورئيس بلديتها محمد ياكا، العائلات السورية اللاجئة في المقاطعة، لتهنئتهم بحلول عيد الأضحى.

وقالت صحيفة “حريّيت” التركية، السبت، بحسب ماترجم عكس السير، إن كاراجا وياكا تحدّثا مع العائلات السورية بخصوص “ليلة الرعب” التي أمضوها بتاريخ 21 آب الحالي، حيث اعتُقل شاب تركي إثر قتله لشاب سوري متهماً إياه بالتحرّش بشقيقته الصغرى، مما دفع سكان مقاطعة كارابينار للغضب والخروج في مظاهرات في تلك الليلة، مطالبين بترحيل العائلات السورية اللاجئة.

وتابعت الصحيفة قولها بأن كاراجا وياكا قدما “عيديّة نقديّة” للأطفال السوريين، كما أشار القائم مقام بحديثه مع العائلات السورية، إلى أنّ تركيا دولة قانون مؤكّداً أنّ كل من كان له يد في الاضطرابات التي عاشتها المقاطعة تلك الليلة، سينال جزاءه.

وقال كاراجا: ” تركيا دولة قانون، هنا تُطبّق قوانين الجمهورية التركية، لكل فرد في هذا البلد حريّته الشخصية لكن دون أن يتعدّى على حريّة الآخرين، فمامن أحد هنا يملك الحق في إزعاج الغير”.

وأضاف: “عملية التحقيق ما تزال جارية لينال كل من كان له اليد في بث الرعب والخوف في نفوسكم بتلك الليلة التي نأسف عليها جميعاً، جزاءه”.

وختم حديثه قائلاً: “أنتم أيضاً كونوا أكثر حذراً من الآن فصاعداً، ولا تنسوا أنكم تعيشون في ظلّ قوانين دولتنا”.

وفي نهاية الزيارة سلمت بلدية مقاطعة كارابينار 7 أضاح للعوائل السورية.

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