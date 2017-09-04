بعد مارك زوكربيرغ .. حساب زوجته على ” فيسبوك ” يتمتع بحصانة ضد الحظر !

من يستطيع حظر #مارك_زوكربيرغ مؤسس #فيسبوك على موقعه؟ لا أحد بالطبع، فالموقع يمنع حظر حسابه، والآن، امتلكت زوجته بريسيلا تشان هذا الحق أيضاً، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

بدأ الأمر، عندما لاحظ مستخدمو فيسبوك في يناير/كانون الثاني 2017 عدم إمكانية حظر حساب زوكربيرغ.

إذ يمكنك الضغط على “حظر” الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، ويطلب الموقع منك تأكيد نواياك – ولكن عندما تؤكد، يصلك تنبيه بأنه “لا يمكنك حظر هذا الحساب الآن”، وفق ما ذكر موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، ومؤخراً انتقل الأمر ذاته بكافة التفاصيل إلى فرد آخر من عائلة زوكربيرغ، وهي زوجته تشان.

يذكر أن كلب العائلة لديه حساب على فيسبوك، لكن يُمكن أن تحظره -حتى الآن-.

ووفقاً لمتحدث باسم فيسبوك فإن هذه الميزة ليست متعمدة، إذ نقلت الصحيفة البريطانية تصريحاته التي أدلى بها في يوليو/تموز 2017: “هذا الخطأ ليس مخصصاً لأي حساب. بل يتخذ كإجراء عندما يتم حظر شخص عدداً معيناً من المرات. في حالات نادرة جداً، يشن كثير من الناس حملات لحجب نفس الشخص”.

فيما أوضح مهندس سابق في فيسبوك أن الخطأ هو أثر جانبي للطريقة التي يتم بها ترميز الحظر في الموقع، بدلاً من اتخاذ قرار محدد لمنع عدد كبير جداً من الأشخاص من حظر ذات الشخص.

جدير بالذكر أن مؤسس فيسبوك تعرف على زوجته الصينية عندما كانا طالبين في جامعة هارفارد في عام 2003، وقد وقع في حبها منذ اللقاء الأول حتى تزوجا في عام 2012.

أما كلبهما فهو هدية مارك لصديقته في عام 2011، عندما أعلنا علاقتهما العاطفية أمام الجميع، وكانت شوان من أوائل من أنشأوا حساباً على فيسبوك لدعم صديقها وقتها، وذلك في فبراير/شباط 2004.