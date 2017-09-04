بلا سبب .. شاب إثيوبي يشوه وجه زوجته بـ ” الأسيد ” ( فيديو )

انتقلت الزوجة الإثيوبية “أتسيد نايغوسيم” البالغة 26 سنة للإقامة ببيت عائلتها بمدينة Tigray البعيدة بأقصى الشمال الإثيوبي 555 كيلومتراً عن العاصمة أديس أبابا، تنتظر زوجها هايمانوت كاهسايلو الذي سافر في فبراير الماضي للعمل مدة باليمن.

وفي إحدى الليالي طرق أحدهم باب البيت، فقامت وفتحته، وكانت مفاجأة شعرت معها بفرح سريع، لأن من كان تحن إليه ورأته أمامها هو زوجها، الأب منها لطفل وحيد عمره 5 سنوات، وبدلاً من أن يعانقها في لقاء زوجي رومانسي، فاجأها بما تجهل سببه للآن حيث رشّ وجهها بأسيد ناري حارق، وسكب ما تبقى منه على أنحاء عدة في جسمها وهي تصرخ مكتوية بالألم، ثم غادر في العتمة من دون أي أثر.

وقال أطباء يعالجونها حالياً في بانكوك عاصمة تايلاند، وفق ما افادت قناة العربية، أن شفتيها التصقتا بفعل الأسيد ولم تعد قادرة على فتح فمها لتأكل أو تتحدث.

يذكرون أن العضو الوحيد المؤدي وظيفته بوجهها هو عيناها القادرتان فقط على ذرف الدموع. أما الطعام فيصل كالماء إلى معدتها بالأنابيب، وبالقلم فقط تستطيع أن “تقول” ما ترغب، ومما كانت تكتبه علموا بكل ما حدث لها، إلا السبب الذي دفع زوجها لرشها بالأسيد الكبريتي الحارق، وعلى أثره نقلوها إلى مستشفى محلي في “تيغراي” فعالجوها بما تيسر، ثم وجد الأطباء أن حالتها معقدة، وفق ما كتبت عنها صحيفة “صن” البريطانية، لأنها فقدت إحدى عينيها تماماً، والثانية تعطل معظمها، ولم تعد ترى بها الأشياء إلا كما الطيف تقريباً.

خبر الإثيوبية “أتسيد نايغوسيم” منتشر بالعالم كله تقريباً، ووصل حتى إلى معظم وسائل الإعلام بأميركا اللاتينية، فتطرق إليه موقع CM7 التلفزيوني البرازيلي، حيث ذكر معلومات عن نقلها إلى أطباء مختصين محترفين في تايلاند، وبرفقتها إحدى شقيقاتها، حيث بدأوا بمحاولة إنقاذ عينها الثانية من العمى، وهي الأهم.

أحد أطباء المستشفى ببانكوك، واسمه Masha Zhigunova المختص بأمراض العيون، ذكر أنه وزملاءه يحاولون إعادة فتح فمها، ومعالجة ما فعله الأسيد في وجهها من تآكل واضح. كما وإنقاذ العين الثانية، معتبرين أن ما حدث لها “هو أصعب ما رأوه من الهجمات بالأسيد” حتى الآن.