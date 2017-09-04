بلدية في ألمانيا تسعى لإنشاء مناطق دفن للمسلمين موجهة نحو القبلة

تسعى بلدية نيو كولن، في العاصمة الألمانية برلين، لإنشاء مناطق دفن في مقبرة ليلينتالفريدهوف، موجهة إلى مكة المكرمة، مخصصة للموتى المسلمين.

مجلة فوكوس الألمانية قالت، أول أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مكتب المقاطعة قال يوم الخميس الماضي، إنه من المقرر اتخاذ قرار مناسب، وذلك لمواجهة الحاجة المتزايدة لمناطق الدفن المخصصة للمسلمين.

وأضافت المجلة أنه في ضاحية كولن وحدها، يعيش نحو 60 ألف مسلم، وأنه من بين المقابر الثمانية التي تديرها بلدية الضاحية، يتم دفن حوالي ألف شخص سنوياً، بما في ذلك العديد من المسلمين.

من جهتها، قالت المسوؤلة المحلية فرانسيسكا غيفي: “إن كل من يعيش فى نيو كولن يجب أن تتاح له الفرصة أن يتم دفنه هنا، مع إمكانية إحياء العائلة ذكرى المتوفى”.

وأضافت غيفي: “إنها لعلامة جيدة على الاندماج، أن المزيد من الأشخاص الذين لديهم جذور أجنبية، يريدون أن يدفنوا هنا في ألمانيا”.

وختمت المجلة أنه بحلول عام 2018 يمكن إنشاء خيارات جديدة للدفن، غير أنه لا ينبغي أن تكون هذه المناطق مفتوحة للمسلمين فحسب، إنما أيضا لجميع البشر، بغض النظر عن دينهم الذي ينتمون إليه.