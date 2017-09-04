تتبعته و لم تقم بضربه .. صحيفة إسرائيلية : ” إسرائيل رصدت زيارة نصر الله لبشار الأسد متنكراً ” !

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل رصدت زيارة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى سوريا، “متنكراً في زي رجل أعمال”، واكتفت بذلك.

وذكرت الصحيفة أن نصر الله “تنكر في زي رجل أعمال أثناء قيامه بزيارة سرية غير معلنة مع حراسه الشخصيين إلى دمشق”، لمقابلة بشار الأسد.

وكان نصر الله كشف بنفسه عن هذه الزيارة، وقال في هذا الشأن “ذهبنا إلى القيادة السورية، وطلبنا منها إنهاء سيطرة الإرهابيين على الجرود” في عرسال.

وعبّرت الصحيفة الإسرائيلية عن استغرابها من أن “إسرائيل كانت ترصد تحرك نصر الله، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة لضربه”.

وأضافت أن لدى إسرائيل عيونا تعمل لصالحها وتقوم بتتبع “حركة نصر الله، وتسعى لمعرفة تفاصيل تحركاته وتراقبه عن كثب، وبالفعل قامت بالإبلاغ عن تحركه الخارجي الأخير إلى سوريا، غير أن إسرائيل لم تستهدفه”. (القدس العربي – RT)