حمص : ” الفقر ” يدفع عنصراً من ميليشيات بشار الأسد المحلية للانتحار ببندقيته

قالت وسائل إعلام موالية، إن عنصراً في ميليشيات بشار الأسد المحلية، أقدم على الانتحار ببندقيته، في حمص، بسبب “الفقر”.

وأفادت المصادر الموالية، أمس الأحد، أن الشاب “ح . ب” (29 عاماً)، انتحر داخل غرفته في منزل عائلته الكائن في حي الزهراء.

وأشارت إلى أن تحقيقات “قسم شرطة البياضة”، أظهرت أن “الانتحار تم بطلقتين في الرأس بعد أن قام الشاب بتثبيت وضع الإطلاق (رشاً) في بندقيته”.

ونقلت عن مصادر محلية أن سبب الانتحار يعود إلى “الوضع المعيشي المتردي، فالشاب يعيش مع والدته في حي الزهراء بعد أن استشهد أخوه بانفجار سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر في حي الزهراء بتاريخ 28/12/2015 ومن ثم توفي والده بعد ذلك بفترة قصيرة”.

وأضافت أن “الشاب وذووه يتمتعون بسمعة حسنة، والدافع الأكبر للانتحار هو الوضع المعيشي”.

وختمت بالقول إن الشاب يعمل “صانع خياط”، كما أنه “مقاتل في إحدى التشكيلات الرديفة للجيش”.