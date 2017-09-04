خطأ في برمجة ” إنستغرام ” يسمح للقراصنة بمعرفة أرقام هواتف المستخدمين و عناوين بريدهم الإلكتروني

اعترفت منصة مشاركة الصور #إنستغرام المملوكة لشركة #فيسبوك ، بوجود خلل داخل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها، يؤدي إلى السماح لشخص واحد على الأقل بالوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بالمستخدمين المؤثرين على المنصة.

وقد سمح هذا الخلل للمجرمين بسرقة معلومات خاصة بالمشاهير، إذ أرسلت المنصة الأربعاء 30 أغسطس/آب 2017 تنبيهات أمنية إلى جميع أصحاب الحسابات الذين تم التبين من وجود خرق يستهدفهم.

وقد طمأنت منصة مشاركة الصور المستخدمين بأن كلمات السر الخاصة بحساباتهم ليس لها علاقة بهذا الخطأ، وقد عرفوا مستخدماً واحداً تم الدخول إلى معلوماته الشخصية.

هذا، وقد صرح متحدث باسم المنصة بالقول، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية: “اكتشفنا مؤخراً أن شخصاً أو أكثر تمكنوا من الحصول على إمكانية الوصول غير القانوني إلى عدد من معلومات الاتصال الخاصة بمستخدمي إنستغرام المؤثرين، عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف على وجه الخصوص، وذلك من خلال استغلال خلل في واجهة برمجة التطبيق”.

وأكد المتحدث أنه لم يتم الكشف عن أي كلمات مرور لأي حساب، وأنهم قاموا بتحديد الخلل بسرعة وإجراء تحقيق شامل، بحسب “البوابة الإلكترونية للأخبار التقنية”.

وربما يشير هذا إلى القرصنة التي حدثت على حساب سيلينا غوميز التي تمتلك 125 مليون متابع صباح الـ28 من أغسطس/آب 2017.

إذ اضطرت المغنية الأميركية إلى إغلاق حسابها على إنستغرام بعدها، خاصةً مع نشر القراصنة صورةً لحبيبها السابق المغني الكندي الشهير جاستن بيبر عارياً تماماً، وقبلها تايلور سويفت في أواخر شهر يناير/كانون الثاني عام 2015.

وقالت منصة مشاركة الصور إنها قامت بالاتصال بجميع أصحاب الحسابات الموثقة، وهم أساساً من المشاهير والرياضيين.

ويبدو في ظل المعلومات المتاحة أن القرصنة أثرت على عدد صغير نسبياً من المستخدمين، على الأقل عند مقارنته مع الأحداث الكبيرة المشابهة، مثل ما كشف عنه موقع ياهو في عام 2016، بحسب موقع Thrillist.

وأكدت منصة الصور الشهيرة أنه بإمكان المستخدمين الذين تم التحقق منهم ويملكون أسئلة حول أمن حسابهم مراسلة الشركة عبر البريد الإلكتروني AudUserHelp@instagram.com.

يذكر أن إنستغرام يستخدمها أكثر من 700 مليون شخص حول العالم، وقد قاموا بمشاركة أكثر من 40 مليار صورة، فيما يجري يومياً مشاركة 95 مليون صورة، وتحصل تلك الصور على 3.5 مليار إعجاب يومياً.

وكانت فيسبوك قد استحوذت على إنستغرام في عام 2012 مقابل مليار دولار.