سيول تؤكد أن بيونغ يانغ نجحت في تصغير سلاح نووي يمكن وضعه على صاروخ بالستي

سيول تؤكد أن بيونغ يانغ نجحت في تصغير سلاح نووي يمكن وضعه على صاروخ بالستي

أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي الاثنين ان سيول تعتقد ان كوريا الشمالية نجحت في تصغير سلاح نووي بشكل يمكن وضعه على صاروخ بالستي.

وقال سونغ يونغ مو امام البرلمان “نعتقد انه يمكن وضعه على صاروخ بالستي عابر للقارات” وذلك غداة اعلان بيونغ يانغ عن سادس تجربة نووية هي الاكبر لها حتى الان.

وأجرت كوريا الجنوبية الاثنين مناورات عسكرية بالذخير الحية تضمنت اطلاق صواريخ بالستية، وذلك ردا على التجربة النووية السادسة التي اجرتها جارتها الشمالية الاحد، كما افادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.

ونقلت يونهاب عن رئيس الأركان المشتركة إن الجيش الكوري الجنوبي أجرى مناورات بالذخيرة الحية تحاكي هجوما على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية، موجها ضربات لاهداف في بحر الشرق.

وأضافت إن “المناورات تأتي ردا على التجربة النووية الكورية الشمالية.. وتضمنت استخدام صواريخ بالستية ومقاتلات إف-15″.

وأوضحت الوكالة أن مدى الأهداف التي شملتها المناورات يعادل مدى موقع بونغيي-ري للتجارب النووية في شمال شرق كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب انتقد الاحد موقف سيول من الازمة مع بيونغ يانغ.

وقال ترامب على تويتر “كوريا الجنوبية تدرك، كما قلت لهم، أن سياسة التهدئة مع كوريا الشمالية لن تجدي نفعا. إنهم لا يفهمون سوى شيء واحد”.

وتوعدت واشنطن على لسان وزير دفاعها جيم ماتيس ب”رد عسكري شامل” في حال هددت كوريا الشمالية اراضي الولايات المتحدة أو اي من حلفائها. (AFP)