فينغر : سأعرض 100 مليون يورو للتعاقد مع توماس ليمار

اعترف المدير الفني لنادي #آرسنال الإنكليزي، الفرنسي #آرسين_فينغر ، برغبته الكبيرة في التعاقد مع نجم #موناكو ، الفرنسي #توماس_ليمار ، و أنه قدم عرضاً لضمه في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، لكن الصفقة لم تتم.

وأكد فينغر، في تصريح لبرنامج “تيليفوت” على القناة الفرنسية، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، أنه سيسعى مجدداً في الانتقالات المقبلة للتعاقد مع ليمار (21 عاماً) مقابل 100 مليون يورو، ليحل بديلاً للتشيلي ألكسيس سانشيز، الذي يتوقع أن يغادر النادي الصيف المقبل.

واقترب سانشيز من الرحيل إلى مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو، لكن فينغر اشترط التعاقد مع بديل له قبل السماح له بالمغادرة، وهو ما لم يحدث.