ماذا تفعل لو سقط المصعد بك أو غرقت السيارة في المياه ؟ ( فيديو )

يتفاجأ الإنسان أحياناً بكوارث دون استعداد مسبق منه، من سقوط المصعد، أو غرق السيارة، أو حدوث زلزال، ولذلك فكلما ازداد وعيه بما يجب أن يفعله أثناء حدوث هذه الكوارث تضائلت احتمالية إصابته أو وفاته.

سنتعرف في هذا التقرير الذي أورده موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، على نصائح ستفيدك في هذا الشأن وقد تنقذ حياتك يوماً ما:

*ماذا تفعل عند سقوط المصعد؟

احتمالية سقوط المصعد ضئيلة للغاية ولكن في حالة سقوطه بالفعل ولا يوجد ضمان للنجاة فإن هناك العديد من التدابير الوقائية التي يجب اتباعها:

1- عليك التمدد على الأرضية (على الظهر) قدر المستطاع لتوزيع ثقل الجسم بالتساوي كي لا يقتصر تأثير السقوط على جزء معين من الجسم.

2- لا تحاول القفز لأنه بذلك لن تكون هناك طريقة تعرف من خلالها على أي جزء من جسمك سيكون السقوط.

3- ضع يدك على رأسك لتأمينها وضع يدك الأخرى على وجهك كي تحميه من الأجسام المتساقطة.

4- إن كان هناك العديد من الناس، ولا تستطيع الاستلقاء على ظهرك، فاجلس أو قم بثني ركبتيك بحيث يكون الحمل على الجهاز الهيكلي أقل مما لو كنت واقفاً.

*كيف تنجو من سيارة غارقة؟

1- حاول أن تتمالك أعصابك وتركز على كيفية الخروج من المأزق.

2- بمجرد أن ترتطم السيارة بالماء عليك تحرير نفسك من حزام الأمان كي لا يعيقك عن الحركة.

3- افتح الزجاج المجاور لك واطلب من الآخرين الأمر نفسه.

4- إذا لم يفتح الزجاج، قم بكسره على الفور ويمكنك استعمال قدميك لذلك.

5- لا تفتح باب السيارة لأن المياه بالخارج ستزيد من وزن الأبواب وستستغرق وقتاً أطول لفتحه.

6- عند خروجك من النوافذ التي قمت بفتحها ابتعد قدر الإمكان عن موقع السيارة كي لا تجذبك معها إلى الأسفل أثناء غرقها.

*كيف تنجو من الرمال المتحركة؟

إذا رأيت فقاقيع تصدر من الأرض أو شاهدت تموجات فعليك توخي الحذر لأنها من الممكن أن تكون رمالاً متحركة.

1- قم بإلقاء أي شيء يثقل من وزنك مثل حقيبة ظهر أو ما شابه ذلك.

2- تنفس بعمق واسترخي وحاول الاحتفاظ بأكبر قدر من الهواء.

3- حاول التحرك بهدوء وبطء.

4- إذا انغمس جسدك داخل الرمال حتى أسفل الخصر، فاستلق على ظهرك فهذا سيصعب عملية ابتلاعك وقد ينجيك أيضاً.

*كيف تنجو من الزلزال إذا كنت في البيت؟

1- اختبئ أسفل قطعة أثاث صلبة كالطاولة.

2- احتمِ بمدخل الباب في حال كنت قريباً منه، وكنت على يقين بأنه صلب جدّاً؛ كي لا ينهار عليك ولكن لا تغامر بالذهاب للباب إذا كان بعيداً عنك كي لا تصيبك الحجارة المتساقطة.

3- قف ناحية زاوية الغرفة في حال لم يكن بجوارك قطعة كبيرة وصلبة من الأثاث، أو لم تكن بالقرب من مدخل الباب.

4- إذا لم تنجح في هذا أيضاً فانبطح على الأرض، وغطّ رأسك ووجهك بيديك أو بوسادة قريبة منك، فسيوفّر ذلك قدراً من الحماية.

5- ابتعد عن النوافذ كي لا يصيبك جروح أو خدوش من الزجاج المتكسر.

6- لا تستعمل الكهرباء إلى أن تتأكّد أنّ كل شيء أصبح على ما يرام.

7- عند التواجد في البيت من الضروري ألّا تحاول الخروج من المنزل، إذا ما وقع زلزال وأنت بداخله، حتّى لا تتعرّض لخطر الجدران الآخذة بالسقوط بشكل مباشر

8- الوصول إلى أماكن الخلاء مثل الأسطح أو البقاء من دون حركة حتى يأتي رجال الإنقاذ.

– عند التواجد في الشارع : ابتعد عن البنايات، والأشجار، والإشارات الضوئية، وخطوط الطاقة الكهربائية، والجدران، أو أيّ شيء يمكن أن يكون عرضة للانهيار.

– عند التواجد في السيارة : ابتعد عن الزحام والمنحدرات الجبلية، وإشارات المرور، والأشجار، ثمّ أوقف السيارة دون أن تخرج منها، فجسمها صلب وسيوفر لك الحماية على الأغلب، واحرص على عدم إيقاف السيارة أسفل جسر للمشاة.

*كيف تنجو من الغرق إذا وقعت في تيار ساحب؟

1- حافظ على هدوئك واجعل جسمك انسيابياً مع المياه ولا تقاومها حتى تطفو فوق سطح الماء.

2- لا تقم بالسباحة بقوة في اتجاه الشاطئ لأنك بذلك ستستنفذ قوتك دون طائل.

3- بدلاً من السباحة باتجاه الشاطئ، يمكن السباحة بموازاته أو محاذاته.

4- إذا كان عرض التيار 5 أمتار فستكون قادراً على الهروب منه سريعاً.

5- إن كان عرض التيار 20 متراً وأكثر لن يكون من السهل الفرار منه، حتى لو اتبعت قواعد السباحة بمحاذاة الشاطئ. مرة أخرى حافظ على هدوئك، لأن التدفق العكسي للمياه لن يستمر طويلاً، سينتهي خلال 5 دقائق.

6- في الوقت الذي سيتوقف فيه التيار، ابدأ بالسباحة 50-100 متر بمحاذاة الشاطئ، ثم باتجاهه. لأنه إن بدأت بالسباحة باتجاه الشاطئ بعد توقف التيار، فهناك فرصة لتجدده مرة أخرى، وقد تعلَق هناك.

7- ضع في ذهنك أن التيار الساحب لن يسحبك للأسفل، فهو ليس نفس الدوامات، حيث يسحبك على طول سطح المياه، وليس لقاع البحر.

8- إذا رأيت أحداً يجرفه تيارٌ ساحب فعليك إبلاغ حرس الشاطئ، وإن لم تجد حرساً أو أفراد إنقاذ، عليك على الفور برمي أي جسم قابل للطفو على الماء أمام ذلك الشخص حتى يتشبث به، واستمر في إرشاده عن كيفية الهروب.

9- يجب عليك الخروج من البحر على الفور لأنه في بعض الأحيان تتعاقب التيارات الواحد تلو الآخر.

*كيف تنجو من سمكة قرش؟

في البداية عليك تجنب السباحة في مصبات الأنهار التي توجد فيها أسماك القرش وابتعد عن قوارب الصيد لأن أسماك القرش تتجمع عند القوارب بسبب كثرة الأسماك الصغيرة التي تعتبر غذاء مغرياً له.

تجنب أيضاً السباحة في الصباح الباكر أو في الليل، حيث تكثر أسماك القرش في ذلك الوقت ولا تنزف أو تتبول في الماء لأن الدم يشير إلى وجود شيء للأكل، وبشكلٍ عام ينصح بـ :

1- لا تهلع وتبدأ برش الماء في كل مكان حتى لا تلفت انتباه القرش.

2- إذا كنت غطاساً، اختبئ خلف الشعاب المرجانية مثلاً، إن كنت في مياه ضحلة، أبقِ قدميك على الأرض وحاول أن تتراجع ببطء نحو الشاطئ حتى لا تتمكن سمكة القرش من الدوران حولك.

3- لا ترفع عينيك من على سمكة القرش حتى لا تفاجئك بالهجوم.

4- لا تمثل بأنك ميت وإذا هجمت عليك وجه اللكمات والركلات إلى المناطق الحساسة وهي مقدمة الرأس والعينين والخياشيم ولكن ابتعد عن الأماكن تحت الأنف أو قرب الفم، واستخدم أي شيء معك لضربها وإعاقة حركتها.

5- استخدم أي غرض صلب، كالكاميرا أو الصخور لإبعاد سمكة القرش.