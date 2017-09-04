مدرب المنتخب الإيراني يرد على اتهامات إمكانية التلاعب بنتيجة مباراة فريقه مع ” المنتخب السوري “

استنكر المنتخب الإيراني، الاتهامات بأنه يعتزم التلاعب بنتيجة مباراته أمام نظيره “السوري” غدا الثلاثاء، في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ونقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية عن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الإيراني قوله: “إنها اتهامات حقيرة”.

وأكد كيروش أن فريقه، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في التصفيات حتى الآن ولم تهتز شباكه بأي هدف خلال المباريات التسع التي خاضها بهذا الدور من التصفيات، يسعى للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم وشباكه نظيفة من الأهداف في آخر مباراة بالتصفيات، والتي تقام على ملعبه.

وكان المنتخب الإيراني حجز بطاقة التأهل الأولى من هذه المجموعة إلى المونديال الذي تستضيفه روسيا منتصف العام المقبل.

ويحتاج “المنتخب السوري” إلى الفوز على إيران بعد غد، حيث تقام المباراة على استاد “أزادي” الشهير في العاصمة طهران، ليتأهل لنهائيات كأس العالم، بشرط عدم فوز كوريا الجنوبية على أوزبكستان، في مباراة أخرى بنفس المجموعة بعد غد.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في نفس التصفيات انتهت بالتعادل السلبي.

فيما يحتاج المنتخب الكوري للفوز على مضيفه الأوزبكي بعد غد للتأهل بغض النظر عن نتيجة إيران. (DPA)