مستشار ملك السعودية : لم نمنع الإيرانيين من زيارة الأراضي المقدسة .. و نرفض رفع شعارات طائفية في المسجد الحرام

مستشار ملك السعودية : لم نمنع الإيرانيين من زيارة الأراضي المقدسة .. و نرفض رفع شعارات طائفية في المسجد الحرام

أكد مستشار العاهل السعودي الأمير خالد الفيصل رفضه بأن يقوم الحجاج الإيرانيون برفع شعارات طائفية وسياسية في المسجد الحرام في مكة المكرمة, مشيرا الى أن من يقومون بمثل هذه الأمور تخمد في وقتها.

وقال الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خلال المؤتمر الصحفي الختامي لحج هذا العام الذي عقده بمقر الإمارة بمشعر منى اليوم الاحد ردا على سؤال عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة تجاه الحجاج الإيرانيين ودعوتهم بتسييس الحج, “إن الإيرانيين مسلمون وهذه البلاد مفتوحة لجميع المسلمين لأداء الحج وأداء المناسك , ولم نمنع الإيرانيين ولم نمنع أحد من أي جهة كانت في العالم عن أداء مناسكهم أو زيارة الأراضي المقدسة ومكة المكرمة”.

وأكد الفيصل” أن المملكة لم تمنع الإيرانيين أو غيرهم ولكن تشترط عليهم أن تكون الزيارة للعبادة فقط وليست للسياسة , لأن الحج ليس للسياسة فلا تسييس في الحج , والمملكة ترفض أي استخدام لهذا الوقت , في هذا المكان لأمر آخر غير العبادة”.

وحول قيام بعض الحجاج الإيرانيين برفع شعارات طائفية وسياسية في المسجد الحرام, أكد رئيس لجنة الحج المركزية “أن المملكة لا تسمح بالقيام بمثل هذه الأمور, ولكن هناك بعض الأشخاص يقومون بمثل هذه الأمور وهذه تخمد في وقتها”. (DPA)