مصري يقتل شقيقه ثاني أيام عيد الأضحى

أقدم مصري على قتل شقيقه في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بعد أن سدّد له عدة طعنات نافذة في القلب والصدر، أرقدته جثة هامدة وغارقة في الدماء، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مقر الواقعة لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبدأت الجريمة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة يفيد بوصول جثة “م.ع” إلى المستشفى بعد أن فارق الحياة، متأثراً بعدة طعنات، حيث فشلت محاولات إسعافه، لينتقل رجال البحث الجنائي لمعرفة أسباب الحادثة والمتهم الرئيس فيها.

وتبيّن من المعاينة والتحريات أن شقيق المجني عليه هو المتهم، حيث قم بقتله مستخدماً السلاح الأبيض، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، وبالقبض عليه تم عرضه لسماع أقواله.

وقال المتهم إنَّ شقيقه على علاقة جنسية بزوجته، مشيراً إلى أن الشكَّ ينتابه بوجود العلاقة منذ فترة، بسبب طريقة تعامل زوجته مع شقيقه، ليقرّر التخلص منه، حيث قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية، ودفن جثة المجنى عليه بعد إعداد تقرير بالصفة التشريحية لجثته.