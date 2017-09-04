مصر : امرأة سعودية تثير أزمة بمطار القاهرة و هي في حالة سكر شديد

منعت سلطات #مطار_القاهرة الدولي امس الأحد، #سعودية من السفر إلى #الرياض على متن طائرة “فلاي ناس”، بعد إثارتها لأزمة داخل صالة الترانزيت بالمطار.

وقالت المصادر، إن المواطنة السعودية التي كانت في حالة سكر شديد تشاجرت مع الركاب، قبل أن يتم إلغاء سفرها وإنزال حقائبها من الطائرة التي استأنفت رحلتها بدونها، بعد تأخير دام ساعة من الزمن.

وقد فوجئ الركاب أثناء صعودهم على رحلة طيران “فلاي ناس” رقم 266، المتجهة إلى الرياض، بالراكبة التي تبلغ من العمر 39 عاما، وهي تتشاجر معهم وهي في حالة عدم اتزان، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، في حين تم استدعاء طبيب الحجر الصحي.

وبالكشف على الراكبة، تبين أنها في حالة سكر وتفوح من فمها رائحة الكحول، ولا تستطيع السيطرة على نفسها في الوقت الذي أوصى فيه الطبيب بعدم سفرها على متن الطائرة، لأنها تمثل خطورة على سلامة الركاب والطائرة.