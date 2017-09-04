ميليشيات النظام تتقدم باتجاه دير الزور و تصل لمحيط اللوء 137 المحاصر

أحرزت ميليشيات بشار الأسد تقدماً صوب مدينة دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية”، بحسب ما أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الأحد.

ومساء الأحد، أعلن المرصد أن الجيش السوري وصل لمحيط اللواء 137 المحاصر على تخوم المدينة حيث دارت اشتباكات.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في بيان، بحسب وكالة فرانس برس، إن “الاشتباكات تدور في محيط اللواء 137 المحاصر، بين قوات النظام المتواجدة داخل اللواء المحاصر وقوات النظام المتقدمة من خارج المدينة وعناصر التنظيم التي لم تنسحب بعد من جهة أخرى”.

ولفت عبد الرحمن إلى أنه “إذا نجح جنود النظام، فإنهم سيكسرون الحصار المفروض على القاعدة وعلى حي الجورة المجاور في دير الزور”.

وكان المرصد اعلن في وقت سابق الأحد تقدم قوات النظام إلى نحو 10 كلم عن القاعدة العسكرية المحاصرة على أطراف المدينة.

وأوضح أن الجيش المدعوم بمقاتلين “من جنسيات سورية وغير سورية” استعاد حقل الخراطة النفطي في المحافظة الغنية بالنفط.