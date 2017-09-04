وسائل إعلام إسرائيلية : ” منظمة إسرائيلية تدشن مدرسة للأطفال في إدلب ” ( صور )

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منظمة إسرائيلية دشنت مدرسة لأطفال سوريا في إدلب.

وذكرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” في “فيسبوك”، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نقلاً عن صحيفة “معاريف”، إنه تم إنشاء مدرسة في محافظة إدلب “بمبادرة منظمة إسرائيلية امريكية بالتعاون مع منظمة سورية”.

وأضافت الصفحة التي أرفقت خبرها بصور لأطفال في مدرسة: “مع انطلاق العام الدراسي الجديد، بدت ملامح الفرح على وجوه الأطفال السوريين في إدلب، كانوا قد تغيبوا عن مقاعد الدراسة بسبب الحرب الأهلية . في هذه المدرسة، التي اسستها جمعية عماليا وادارة موتي كاهانا، رجل أعمال إسرائيلي مقيم في الولايات المتحدة، تتطلع الى ضمان مستقبل آخر اكثر اشراقا لهؤلاء الأطفال. وتكشف الصور العديدة التي وصلت الى الصفحة عن مساع حثيثة لتوفير المناخ لحياة طبيعية بعيدا عن اجواء القتال”.

وأضافت: “تضم المدرسة 90 طالبا و15 مدرساً وتخطط المنظمة لتأسيس مدرستين اخريين هذا العام في سوريا . واللافت للنظر ان مناهج التعليم تختلف عن المناهج السورية الرسمية التي كانت معتمدة عشية اندلاع الحرب الاهلية او التي كانت تجاري منهاج داعش وهي خالية من تأجيج الكراهية ضد إسرائيل”.

ونقلت عن مؤسس المشروع موتي كاهانا قوله إن الفكرة هي “تأسيس جيل جديد من الأطفال ومنحهم فرصة للعيش حياة اعتيادية.. وأشار الموقع إلى أن طلاب هذه المدرسة قد يكملون تحصيل علومهم في الجامعات الإسرائيلية”.