آريين روبين يتخطى الأسطورة يوهان كرويف

تخطى نجم نادي #بايرن_ميونخ الألماني، #آريين_روبين ، رقم الأسطورة الراحل #يوهان_كرويف مع منتخب هولندا، بوصوله إلى 34 هدفاً دولياً.

وكان روبين متساوياً بعدد الأهداف مع كرويف (33)، لكنه فك الارتباط في فوز “الطواحين” على بلغاريا 3-1، بإحرازه الهدف الثاني، وفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية، وأصبح روبين في المركز السادس بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب هولندا، التي يتصدرها مهاجم فناربخشة التركي، روبين فان بيرسي.

وتواجه هولندا خطر عدم التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، إذ تحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية، برصيد 13 نقطة، متأخرة عن المتصدرة فرنسا بـ4 نقاط، وعن السويد الثانية بـ3 نقاط.

ويتأهل المتصدر مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين تخوض 8 منتخبات احتلت المركز الثاني ملحقاً من مباراتين، ذهاباً وإياباً، يتأهل الفائز منها إلى المونديال.