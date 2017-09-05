” آيسر ” تقدم جهازاً جديداً لعشاق الألعاب الإلكترونية

كشفت شركة #آيسر عن جهاز Predator Orion 9000 المخصص لتلبية عشاق الألعاب، خلال فعاليات معرض IFA للإلكترونيات في العاصمة الألمانية #برلين الممتد حتى 6 سبتمبر (أيلول).

وأوضحت الشركة التايوانية أن الحاسوب المكتبي الجديد يهدف لتلبية عشاق ألعاب الفيديو، ويتيح إمكانية تركيب العديد من المكونات الإضافية.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب المكتبي الجديد على معالجات إنتل Core i9 وذاكرة وصول عشوائي حتى 128 غيغابايت وذاكرة داخلية تصل إلى 44 تيرابايت، مع إمكانية تركيب ما يصل إلى أربعة بطاقات رسوميات من شركة نفيديا أو إيه إم دي.

وإلى جانب تقنية التبريد بالسوائل يعمل نظام دخول وتصريف الهواء، والذي يعرف باسم “نفق الثلج”، على الحفاظ على درجة حرارة التشغيل المناسبة، علاوة على أن المستخدم يمكنه تركيب مراوح إضافية، كما يمكن إضاءة جميع المكونات عن طريق لمبات LED، ولسرعة الوصول إلى المكونات الداخلية يوجد غطاء شفاف على الجانب مع شبكة معدنية للحماية من التداخل الكهرومغناطيسي.

وأعلنت شركة آيسر أن تكلفة الحاسوب المكتبي الجديد تبدأ من حوالي 2000 دولار أمريكي، وسيتم طرحه في الأسواق مع نهاية العام الجاري. ( DPA )