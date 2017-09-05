أعنف هجوم من ناصر القصبي على عمرو خالد : داعية معتوه !

على مدى أكثر من 3 أيام والانتقادات تتوالى على الداعية الإسلامي المصري #عمرو_خالد ، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال موسم #الحج .

أما سبب الجدل فمقطع فيديو صوره للتعريف بالحج، وخص به متابعي صفحته على فيسبوك بالدعاء، وفق ما اوردت قناة العربية، إلا أن “مبالغة” خالد في التأثر والدموع المنهمرة جلبت له المتاعب على ما يبدو، إذ تم تداول الفيديو بشكل واسع للسخرية من تلك الطريقة في الدعاء التي تطال حصراً “متابعي” صفحة الداعية.

ولعل أبرز المنتقدين، الفنان السعودي #ناصر_القصبي الذي وصف خالد بالداعية المعتوه. وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر : “هذا الداعية المعتوه يرينا كيف يحول جوهر (فكرة الدعاء) إلى دروشة ومسخرة مقيتة”.

وتابع:” الجميل ما كان بالأمس مسموعاً بتبجيل أصبح اليوم مثيراً للشفقة”.

وكان عمرو خالد قال في مقطع بثه من أمام الكعبة في مكة المكرمة وهو يؤدي مناسك الحج: “يا رب ارض عن كل الشباب والبنات اللي معنا على هذه الصفحة، اللهم أشهدك أن الشباب والبنات والرجال والنساء الموجودين على صفحتي أني أحبهم، اللهم أجب دعاءهم”.

وفي مقطع آخر انتشر له، بدا خالد يدعو الله متأثراً بأن يستجيب لـ”كومنت كل شخص يطلب شيئاً على صفحته”، مناشداً:” يارب كل واحد يكتب دعوة في كومنت حققها”.