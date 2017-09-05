” أفضل مطعم و كافيه في سوريا ” يقدم مبلغ 500 ألف ليرة سورية للاعب ” المنتخب ” الذي يسجل في مرمى إيران

” أفضل مطعم و كافيه في سوريا ” يقدم مبلغ 500 ألف ليرة سورية للاعب ” المنتخب ” الذي يسجل في مرمى إيران

أعلن مطعم في دمشق عن تخصيص مكافأة مقدارها 500 ألف ليرة سورية لأي لاعب في “المنتخب” يسجل في مرمى إيران، في المباراة المصيرية، الثلاثاء.

وقال مطعم “كزاميزا” عبر صفحته في فيسبوك: “حبينا ندعم هالحلم من خلال تقديم جائزة مالية لكل لاعب سوري لح يسجل هدف بهالمباراة وهي نص مليون ليرة .. دعم منتخبنا الوطني واجب علينا كلنا وسورية بتكبر برجالها”.

ويقع المطعم المذكور في شارع الطلياني، وكان ذكر في منشور سابق له أن فاز بجائزة “أفضل مطعم وكافيه في سوريا من قبل وزارة السياحة”.

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