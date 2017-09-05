ألمانيا : الشرطة تبحث عن 3 شبان طعنوا شاباً سورياً بسكين في تورينغن

تبحث الشرطة الألمانية عن ثلاثة شبان، هاجموا لاجئاً سورياً يوم السبت الماضي (2/9)، حوالي الساعة السادسة إلا ربع، في مدينة غيرا، بولاية تورينغن.

وقال موقع “برسه بورتال” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن نزاعاً حصل بين ثلاثة شبان يحملون ملامح جنوب متوسطية (شمال افريقيا)، وبين شاب سوري يبلغ من العمر 24 عاماً، في شارع هاينريشتراسه.

بعد ذلكK تحول الخلاف إلى عراك في شارع شوله شتراسه، وتعرض الشاب السوري إلى طعنات سكين، وتم نقله إلى المستشفى، ولكنه ليس بحالة خطرة، بحسب ما قالت الشرطة.

وتبحث الشرطة عن شهود لتقديم أية معلومات عن الجريمة والمجرمين المجهولين الثلاثة، ووضعت الرقم التالي للاتصال بها: 03658291123.