ألمانيا : مطالبات بمحفزات حكومية لتعديل سيارات الديزل

طالبت نقابة عمال المعادن (آي جي) في ألمانيا بمحفزات حكومية لإدخال تعديلات صديقة للبيئة على سيارات الديزل القديمة.

وقال يورج هوفمان، رئيس النقابة، إن تحديث البرامج في محركات هذه السيارات هو مجرد خطوة أولى.

يشار إلى أن مدناً في ألمانيا تطالب بتطبيق ما يسمى بلافتات البيئة الزرقاء الملصقة على السيارات، التي يمكن على أساسها استبعاد السيارات التي تنبعث منها نسبة كبيرة من أكاسيد النيتروجين الضارة بالبيئة من السير في المدن الكبيرة والتجمعات السكانية، ما يمكن أن يؤدي إلى حظر سير سيارات الديزل القديمة.

وقال هوفمان إن تطبيق هذه الملصقات لن يتم، إذا أمكن من الناحية القانونية تفادي تطبيق حظر سير هذه السيارات القديمة في بعض المدن.

ورأى هوفمان أن على الدولة مسؤولية في هذا الأمر، قائلاً إن من يرغب في تطبيق هذه الملصقات عليه أن يوفر فترات انتقالية، وأن يضع معايير تقنية واضحة، وألا يثقل كاهل أي جهة بأعباء مالية، أو يضيق على حركة سير السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة عمال المعادن تمثل أيضاً مصالح مئات آلاف العاملين في شركات صناعة السيارات في ألمانيا. (DPA)