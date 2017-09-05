الأسطورة البرازيلية بيليه يدافع عن نيمار بعد رحيله من برشلونة

الأسطورة البرازيلية بيليه يدافع عن نيمار بعد رحيله من برشلونة

رأى أسطورة كرة القدم البرازيلية #بيليه ، أن رحيل مواطنه #نيمار عن صفوف #برشلونة الإسباني وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي كان أمراً ضرورياً.

وفي تصريح لصحيفة “ماركا” الإسبانية، قال بيليه: “أتفق مع نيمار في اتخاذه قرار الرحيل عن برشلونة وانتقاله إلى سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية”.

وأضاف: “أرى أن رحيل نيمار عن برشلونة كان أمراً ضرورياً؛ لأنه كان دائماً يتنافس مع الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف الفريق الكتالوني، لكنه سيكون النجم الأوحد في صفوف فريق العاصمة باريس”.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار لمدة 5 مواسم، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، ليعتلي قمة أغلى لاعبي العالم. ( ANADOLU )