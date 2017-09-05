سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 5 \ 9 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 5 \ 9 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الثلاثاء 5 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18800 الدولار 516 518 اليورو 612 616 الليرة التركية 148 150 الدرهم الإماراتي 141 142 الليرة اللبنانية 0.343 0.345 الريال السعودي 138 139 الدينار الأردني 731 735

شاهد أيضاً ↓

ما هو مستقبل الليرة السورية بعد انتهاء الحرب ؟

تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن الـ 2000 الجديدة

تاريخ الليرة السورية