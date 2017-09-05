السعودية تتأهل لكأس العالم .. و ” المنتخب السوري ” يتعادل مع إيران و يلاقي أستراليا في الملحق ( فيديو )

السعودية تتأهل لكأس العالم .. و ” المنتخب السوري ” يتعادل مع إيران و يلاقي أستراليا في الملحق ( فيديو )

تعادل “المنتخب السوري” مع منتخب إيران بهدفين لكل فريق، ليحتفظ الأول بحظوظه في التأهل لمونديال روسيا 2018.

وتقدم الضيوف أولاً بهدف لتامر حج محمد (د 13)، قبل أن تسجل إيران التعادل (د 45)، وفي الشوط الثاني تقدمت إيران في الدقيقة 64، قبل أن يسجل عمر السومة التعادل في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة احتل “المنتخب” المركز الثالث برصيد 13 نقطة متقداً بفارق الأهداف على أوزباكستان، ليتأهل لملاقاة أستراليا في الملحق الذي يؤهل لملاقاة رابع الترتيب في تصفيات الكونكاف، قبل الوصول إلى روسيا.

وكانت السعودية تأهلت لمونديال روسيا بعد فوز صعب على إيران، جعلها تحت المركز الثاني بفارق الأهداف عن أستراليا.

ويلعب ذهاب الملحق في الخامس من تشرين الأول المقبل والإياب في العاشر منه.

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