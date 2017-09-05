الفنانة اللبنانية أمل حجازي تعتزل الفن و ترتدي الحجاب

لم تستمر الأقاويل والشائعات، التي طالت مستقبل الفنانة اللبنانية #أمل_حجازي إلا لساعات، ظل فيها البعض يتحدث عن أنباء تؤكد ارتداءها #الحجاب وغموض مستقبلها الفني.

تلك الأنباء التي دعمها البعض بصور ظهرت فيها أمل حجازي، وهي ترتدي الحجاب، إلا أن الأمر أعاد للأذهان ما حدث قبل عامين حينما قيل وقتها إن أمل حجازي ارتدت الحجاب.

غير أن هذه المرة جاء التأكيد الرسمي من جهة أمل حجازي نفسها، التي أعلنت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن خطوة هامة قامت بها.

حيث أعلنت المغنية اللبنانية عن اعتزالها هذا النوع من الغناء وارتدائها الحجاب، وهو الأمر الذي اتضح أنه لم يكن وليد اللحظة، بل كان يدور في ذهنها منذ سنوات، وفق ما اوردت قناة العربية، مشيرة إلى كونها تتألم منذ فترة بداخلها بين الفن الذي تعشقه وبين الدين، على الرغم من كونها قريبة من الله بداخلها، إلا أنها كانت تعيش هذا الصراع وتطلب من الله الهداية الكاملة.

وشددت أمل حجازي على كونها لا تنتقص من الفن أو الفنانين، لأن هناك فناً محترماً وفنانين محترمين، ولكنها فقط تتكلم عن ذاتها، خاصة أنها تشعر بعد قرارها بأنها في عالم آخر وتشعر بالسعادة، مشيرة إلى كونها ستطل قريبا بشكل آخر.

ووجهت أمل الشكر لكل من كان يحب فنها، مؤكدة أن من يحبها حقاً سيتمنى لها السعادة الداخلية التي وصلت إليها في الوقت الحالي، وكشفت عن كون القرار الذي اتخذته كان في يوم عرفة.